Для восстановления нейронов предложили использовать шелк

Advanced Healthcare Materials: шелк использовали для восстановления нейронных связей

Ученые из Оксфордского университета предложили использовать шелк для восстановления нейронов. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

В процессе эксперимента авторы изготовили нервные каналы из двух разных видов шелка: для трубок использовался шелк тутового шелкопряда, а внутри они состояли из шелка пауков. Функционирование этих каналов было протестировано на животной модели. Все испытания прошли успешно, а поврежденные нервы прижились к новым шелковым каналам и росли вдоль имплантантов до тех пор, пока разорванные нервные окончания не были восстановлены.

Трубки, изготовленные из шелка тутового шелкопряда, имеют пористую стенку для нормального обмена питательными веществами и вывода отходов. Также учитывалась молекулярная структура трубок, обеспечивающая их прочность: предотвращение перегиба и разрыва.

В августе 2022 года сотрудники Национального университета Ян Мин Чао Тунг в Тайване разработали проект по использованию паучьего шелка в качестве биосенсора для контроля химических показателей в организме.