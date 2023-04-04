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17:34, 4 апреля 2023Силовые структуры

Доставленная в суд Дарья Трепова попала на видео

Обвиняемую по делу о теракте Трепову доставили в суд Москвы для избрания меры пресечения

Доставленная в Басманный суд Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в Петербурге, попала на видео. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как полицейские заводят в зал заседаний девушку, одетую в куртку с капюшоном. Ее проводят мимо корреспондентов с камерами.

В ближайшее время суд изберет Треповой меру пресечения. Следствие попросило арестовать фигурантку.

Ранее Треповой предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК РФ. По версии следствия, она принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку, которую передала военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин). В результате он погиб, также более 40 человек пострадали.

По данным СКР, обвиняемая поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Елизавета Новикова
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