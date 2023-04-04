В суд поступило ходатайство об аресте Дарьи Треповой до 2 июня по делу о теракте

В Басманный суд поступило ходатайство следователей об аресте Дарьи Треповой до 2 июня

В Басманный районный суд поступило ходатайство следствия об аресте Дарьи Треповой. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Следствие просит суд арестовать обвиняемую в терроризме Дарью Треповой до 2 июня 2023 года. По версии следствия, она принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку, которую после этого передала военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин).

Ранее следователи предъявили Треповой обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным СКР, обвиняемая поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля.