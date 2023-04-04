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11:43, 4 апреля 2023Забота о себе

Врач предупредила о неочевидном вреде сладких напитков

Диетолог Светлана Павличенко: сладкие напитки чаще других продуктов приводят к ожирению

Фото: Unsplash

Сладкие напитки опаснее других продуктов той же калорийности, предупредила диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. Врач рассказала «Ленте.ру» о неочевидном вреде напитков с добавленным сахаром.

Павличенко утверждает, что сладкие напитки чаще других продуктов приводят к развитию ожирения. При этом, по ее словам, ожирение — лишь вершина метаболического каскада, нарушающего нормальную работу всех органов и систем, в первую очередь печени. Сладкие напитки провоцируют развитие метаболического синдрома и повышение артериального давления. В итоге человеку приходится обращаться за медицинской помощью.

Современные исследования доказали: утверждение, что все калории одинаковы, неверно. Питательная плотность продуктов, их эффект на метаболизм имеют такое же значение, как и энергетическая ценность

Светлана Павличенкокардиолог, диетолог

Ожирение приводит к развитию болезней сердца, провоцирует некоторые виды рака и сахарный диабет, продолжила врач. Исследования показывают, что сахаросодержащие напитки повышают риск не только ожирения, но и гипертонии, инсулинорезистентности, жирового гепатоза, дислипидемии и сахарного диабета II типа, а также кариеса.

2порции

сладких напитков в день в течение полугода вызывают признаки метаболического синдрома и жировой дистрофии печени

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что фруктоза в сладких напитках усваивается и утилизируется печенью, что приводит к плачевным последствиям для углеводного и липидного обмена. Образуются «плохой» холестерин очень низкой плотности (ЛПОНП) и триглицериды, приводящие к накоплению жира в печени даже при нормальной общей калорийности рациона и отсутствии лишнего веса.

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Также, по утверждению Павличенко, фруктоза провоцирует развитие гипертонии. При ее усвоении в организме повышается уровень мочевой кислоты и артериальное давление. Кроме того, она подавляет синтез полезного оксида азота в клетках сосудов, нарушает их тонус и ведет к повышению артериального давления.

«Фруктозный компонент в сахаре вызывает нарушение регуляции липидного и углеводного обмена, из-за чего развивается ожирение. Оно вызывает нарушение регуляции липидного и углеводного обмена: запускается порочный круг, в итоге приводящий к серьезным проблемам со здоровьем», — подвела итог врач.

Ранее Светлана Павличенко рассказала, как сделать блины менее калорийными. Среди прочего она посоветовала заменить белую муку на гречневую.

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Вера Владзиевская
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