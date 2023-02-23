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15:32, 23 февраля 2023Забота о себе

Диетолог раскрыла способы сделать низкокалорийные и полезные блины

Диетолог Соломатина посоветовала заменить белую муку на гречневую для полезных блинов

Фото: Evgheni Russu / Unsplash

Российский диетолог Елена Соломатина раскрыла простые способы сделать полезные и низкокалорийные блины. Соответствующий комментарий приводит «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, правильное приготовление блинов в разы уменьшит их калорийность. Так, Соломатина посоветовала заменить белую муку в смеси для теста на гречневую или овсяную.

«Я рекомендую делать блины с добавлением клетчатки, поскольку она хорошо насыщает. Например, можно испечь овсяноблины», — посоветовала специалистка. Как утверждает диетолог, упомянутое пищевое волокно не дает резко повыситься уровню глюкозы, а также сдерживает поступление жира и сахара.

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Помимо этого, по мнению Соломатиной, диетические блины лучше не жарить, а печь. Также она сообщила, что вместо молока в блинную смесь можно добавить минеральную воду или сок, чтобы избавиться от лишней жирности блюда.

В заключение эксперт предупредила, что блины стоит делать полноценным приемом пищи и грамотно подбирать начинки. «Отлично подойдут грибы и овощи», — добавила диетолог.

Ранее в феврале диетолог Светлана Павличенко назвала способы сделать блины полезными. Она посоветовала отказаться от жирных и сладких начинок и добавок, например, варенья или сметаны.

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Екатерина Ештокина
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