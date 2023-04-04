Мэр Тернополя выписывал себе премии до 250 процентов от оклада

НАПК сообщило, что мэр Тернополя Надал выписывал себе премии до 250 процентов от оклада

Мэр украинского Тернополя Сергей Надал более года выписывал себе премии, достигавшие 250 процентов от оклада. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в Telegram.

«Тернопольский городской голова 1,5 года выписывал себе максимальные премии, достигавшие 250 процентов от его должностного оклада», — заявили в ведомстве и добавили, что Надал продолжил премироваться и во время специальной военной операции.

Кроме того, градоначальник предоставлял себе материальную помощь. НАПК составило протокол по статье об административных правонарушениях, согласно которой он нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Мэру Тернополя грозит штраф в размере до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее украинское Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило склад в Днепропетровской области с тремя тоннами ворованных продуктов, предназначавшихся для армии республики. Обвинения в присвоении имущества были предъявлены главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, а также заведующему составом и главному менеджеру.