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17:21, 4 апреля 2023Бывший СССР

Мэр Тернополя выписывал себе премии до 250 процентов от оклада

НАПК сообщило, что мэр Тернополя Надал выписывал себе премии до 250 процентов от оклада

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мэр украинского Тернополя Сергей Надал более года выписывал себе премии, достигавшие 250 процентов от оклада. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в Telegram.

«Тернопольский городской голова 1,5 года выписывал себе максимальные премии, достигавшие 250 процентов от его должностного оклада», — заявили в ведомстве и добавили, что Надал продолжил премироваться и во время специальной военной операции.

Кроме того, градоначальник предоставлял себе материальную помощь. НАПК составило протокол по статье об административных правонарушениях, согласно которой он нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Мэру Тернополя грозит штраф в размере до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее украинское Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило склад в Днепропетровской области с тремя тоннами ворованных продуктов, предназначавшихся для армии республики. Обвинения в присвоении имущества были предъявлены главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, а также заведующему составом и главному менеджеру.

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Кристина Есикова
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