Существующие представления о строении тираннозавров подвергли сомнению

Science: в строении челюсти тираннозавров выявили прикрывающие зубы губы

Команда международных ученых, возглавляемая сотрудниками Обернского университета, подвергла сомнению существующие представления о строении челюсти тираннозавров. Ранее считалось, что они обладали открытыми зубами, подобно крокодилам. Теперь исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что на деле зубы древних хищников были прикрыты губами.

Для этого были изучены различные тероподы из коллекций музеев. Авторы обращали внимание на износ эмали образцов, а затем их сравнили с зубами крокодилов — наиболее приближенных к древним тираннозаврам современных животных, чьи зубы не прикрываются губами. Чтобы эмаль сохранялась в здоровом состоянии, ей необходимо быть постоянно увлажненной, при длительном контакте с воздухом она становится более хрупкой и легче повреждается или трескается. Так, у крокодилов эмаль на внешних сторонах зубов изнашивается быстрее, чем на внутренних.

Анализ выявил, что толщина эмали с внутренней и внешней сторон зубов тираннозавров не соответствовала рисунку на эмали крокодилов. Это говорит о том, что, вероятнее всего, у этих динозавров зубы были прикрыты мягкими тканями, что противоречит предыдущим моделям строения.

В феврале 2023 года специалисты Университета Саутгемптона (Великобритания) и Университета штата Огайо (США) создали модели мозга и внутреннего уха двух спинозавров. Работа позволила выявить, как древние хищники взаимодействовали с окружающей средой.

