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03:24, 4 апреля 2023Мир

Адвокат Трампа раскрыл подробности процедуры предъявления обвинений

Адвокат Такопина: Трампу не наденут наручники, но прокурор попытается сделать большое шоу
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Бывшему президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во вторник, 4 апреля, во время процедуры предъявления обвинений, заявил его адвокат Джо Такопина. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, офис прокурора попытается извлечь максимум из ситуации. «Наручников не будет, его будет охранять служба безопасности», — подчеркнул он. Сторона защита считает, что все остальные процедуры (к примеру, фотографии) будут соблюдены. «Уверен, что офис прокурора попытается сделать большое шоу из этого, чтобы получить большую огласку», — раскрыл подробности он.

При этом он назвал Трампа «крепким орешком». «Они не испугают его. Так что все будет нормально», — подчеркнул адвокат.

В конце марта большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

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Марина Совина
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