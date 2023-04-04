Стали известны подробности предъявляемых Трампу обвинений

Предъявляемые Трампу обвинения предусматривают возможность тюремного заключения

Все предъявляемые экс-президенту США Дональду Трампу обвинения предусматривают возможность тюремного заключения, пишет Yahoo.

Источник раскрыл подробности: Трамп во вторник, 4 апреля, будет помещен под арест. Ему предъявят обвинения по 34 пунктам уголовных преступлений. Они могут караться тюремным заключением до четырех лет.

Трамп назвал обвинения против него политическим преследованием. По его мнению, инцидент является «вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории».

Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.