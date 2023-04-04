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17:44, 4 апреля 2023Россия

В Москве учительница расцарапала карандашом руку первокласснице

В школе на севере Москвы учительница расцарапала карандашом руку первокласснице

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В одной из школ на севере Москвы учительница расцарапала карандашом руку первокласснице. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел 3 апреля во время перемены. Как рассказала мать девочки, классной руководительнице не понравилось, что ее дочь обняла своего одноклассника. Педагог попросила девочку отойти от сверстника, после чего подошла к ней, взяла за руку и сделала несколько зигзагов острым карандашом. У школьницы остались воспаленные царапины.

Мать первоклассницы сообщила, что решила обратиться в поликлинику и полицию. Она считает, что учительница давно недолюбливает ее дочь, считая гиперактивной и излишне любопытной.

Ранее в подмосковном Дмитрове учитель русского и литературы прямо во время урока ударила школьницу из-за прически и «неподобающего» внешнего вида. Произошедшее попало на видео.

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Евгения Куликова
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