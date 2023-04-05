Умер звезда мексиканского сериала «Никто, кроме тебя» Андрес Гарсия

Звезда мексиканского сериала «Никто, кроме тебя» Андрес Гарсия умер в возрасте 81 года

Мексиканский актер и телеведущий Андрес Гарсия скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что причиной смерти звезды сериала «Никто, кроме тебя» стал цирроз печени. Артист умер во вторник, 4 апреля, в больнице. Его похоронят в городе Акапулько, Мексика.

«Андресу сделали переливание крови в воскресенье, 2 апреля, в больнице Сент-Люсии. Его маленькое тело уже очень устало. <...> Рядом с ним была я, а также моя сестра и его медсестра. Я оставалась вместе с ним, заботясь о нем до последнего вздоха», — заявила вдова актера Маргарита Портильо.

Андрес Гарсия наиболее известен широкой аудитории по многосерийной ленте «Никто, кроме тебя», вышедшей в 1985 году. В проекте Гарсия исполнил роль миллионера Антонио Ломбардо. Фильмография артиста насчитывает более 120 работ. Среди них такие картины, как «Вторая жизнь», «Авантюристы», «Центральная больница», «Вторая жизнь», «Побег ради Роксаны» и другие. Гарсия также снимался на телевидении в роли ведущего.

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