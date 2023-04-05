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06:57, 5 апреля 2023Россия

Путин поручил уделить внимание чемпионатам рабочих профессий

Путин поручил уделить особое внимание проведению чемпионатов рабочих профессий

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации главы государства уделить особое внимание проведению в стране чемпионатов профессионального мастерства. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер согласился с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым, высказавшем опасения о снижении среди россиян соревновательной планки после приостановки членства РФ в международной организации WorldSkills International. «Нужно делать так, как мы это умеем делать: делать это как настоящий праздник рабочих профессий, повышая их статус, повышая заинтересованность молодых людей приобретать эти навыки», — сказал Путин.

21 февраля Путин заявил, что в ближайшие пять лет нужно подготовить один миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных образовательных организациях. Специалисты нужны в сферах электронной промышленности и индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и строительства. Путин пояснил, что страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности. Он добавил, что в сфере высшего образования нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий.

Ранее сообщалось, что самыми непопулярными профессиями в России в 2022 году стали токари, врачи и дворники. Самой профицитной (высокий уровень конкуренции за рабочие места) стала профессия бортпроводника.

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Марина Совина
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