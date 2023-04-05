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15:55, 5 апреля 2023Мир

Путин заявил о деградации отношений ЕС и России

Президент России Путин заявил о деградации отношений Европейского союза и России

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Европейский союз инициировал геополитическое противостояние с Россией. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает ТАСС.

По словам политика, отношения между Москвой и Брюсселем сильно деградировали. «Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом. И мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран — членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения. «Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — сказал глава государства.

При этом, по словам российского лидера, Москва рассчитывает, что партнеры будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов в отношениях.

Виктория Кондратьева
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