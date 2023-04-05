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15:38, 5 апреля 2023Мир

Путин заявил о готовности России к диалогу со всеми странами

Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не станет изолироваться

Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Reuters

Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения. Об этом в среду, 5 апреля, во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами заявил глава государства Владимир Путин. Трансляцию выступления ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами, мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — сказал глава государства.

При этом, по словам российского лидера, Москва рассчитывает, что партнеры будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов в отношениях.

Ранее Путин назвал Россию самобытным государством-цивилизацией. По словам президента, подобное особое положение России определяется в том числе тысячелетним опытом самостоятельной государственности и богатым культурным наследием.

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Варвара Кошечкина
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