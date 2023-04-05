В Госдуме назвали «большой дурью» идею о признании феминисток экстремистками

Депутат Останина назвала идею признания феминизма экстремисткой идеологией «большой дурью»

Законопроект о признании феминизма экстремисткой идеологией является «большой дурью», заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Инициативу она охарактеризовала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о разработке соответствующего законопроекта депутатом Госдумы, политтехнологом Олегом Матвейчевым. Он аргументировал свое предложение тем, что «практически все феминистки в России выступили против СВО и являются агентурой Запада».

«Глупее закона я не видела. Есть такая наука феминология, которая предполагает изучение особенностей женщин, и данные этой науки, как правило, идут в основу государственной политики в отношении женщин. У нас недавно, в декабре прошлого года, председатель правительства Михаил Мишустин подписал даже национальную стратегию России в интересах женщин. Он что, тоже феминист радикальный с точки зрения Матвейчева?» — высказалась Останина.

Она также обратила внимание, что в России есть законы, которые предполагают уголовные наказания за дискредитацию участников спецоперации и самой спецоперации.

Независимо от пола мы привлекаем по этому законодательству, как у преступника нет национальности, так и пола нет Нина Останина депутат Госдумы

«Начинать надо с себя. Если посмотреть все высказывания этого новоиспеченного депутата, в прошлом политтехнолога, в отношении оппозиции, то, в первую очередь, надо подумать над тем, соответствует ли он, вообще, званию депутата и лишить возможности заниматься профессиональной деятельности», — поделилась парламентарий.

В беседе с изданием «Абзац» Матвечев пояснил, что сейчас законопроект проходит оценку в комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Его внесут на рассмотрение Госдумы в случае положительного заключения, добавил он.

