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15:13, 4 апреля 2023Россия

Феминизм захотели признать экстремистской идеологией после убийства Татарского

Депутат Госдумы Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией в России

Фото: Raquel Cunha / Reuters

В России феминизм необходимо признать экстремистской идеологией. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Кузбасса, политтехнолог Олег Матвейчев в программе «60 минут», посвященной убийству в Петербурге военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что уже подготовил соответствующий законопроект.

«Практически все феминистки в России выступили против СВО», — указал Матвейчев.

В беседе с изданием «Абзац» депутат пояснил, что сейчас законопроект проходит оценку в комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Его внесут на рассмотрение Госдумы в случае положительного заключения, добавил он.

«Наши феминистки являются просто агентурой Запада. (...) Их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей», — резюмировал Матвейчев.

2 апреля в Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек пострадали.

В совершении преступления заподозрили 26-летнюю фемактивистку Дарью Трепову. На мероприятии она подарила Татарскому статуэтку с бомбой внутри. Девушку задержали на съемной квартире в Петербурге спустя почти сутки после взрыва.

Позже на допросе Трепова сообщила, что получила статуэтку в Москве.

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Анна Щербакова
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