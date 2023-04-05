Фото глав МИД Британии и Украины высмеяли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выложил необычное фото с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Пользователи Twitter высмеяли публикацию.
Глава британского ведомства опубликовал фотографию, где он держит за пиджак своего украинского коллегу. В подписи к фотографии он добавил, что Лондон поддерживает Киев, тем не менее пользователи сети неоднозначно отреагировали на публикацию.
«Большинство из нас хотят мира. Вы хотите войны, Джеймс», — написал stakingforlife.
«Нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать другие страны, но в этом государстве есть много людей, от которых вы и ваше правительство отказались», — подчеркнул scargill_1.
«Нет, это ты [поддерживаешь Украину], не все с тобой согласны, так что не говори за других! Разжигатель войны!» — отметил DavidFoxon2.