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13:11, 5 апреля 2023Мир

Фото глав МИД Британии и Украины высмеяли

Глава МИД Великобритании Клеверли выложил необычное фото с украинским коллегой Кулебой

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выложил необычное фото с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Пользователи Twitter высмеяли публикацию.

Глава британского ведомства опубликовал фотографию, где он держит за пиджак своего украинского коллегу. В подписи к фотографии он добавил, что Лондон поддерживает Киев, тем не менее пользователи сети неоднозначно отреагировали на публикацию.

«Большинство из нас хотят мира. Вы хотите войны, Джеймс», — написал stakingforlife.

«Нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать другие страны, но в этом государстве есть много людей, от которых вы и ваше правительство отказались», — подчеркнул scargill_1.

«Нет, это ты [поддерживаешь Украину], не все с тобой согласны, так что не говори за других! Разжигатель войны!» — отметил DavidFoxon2.

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Виктория Кондратьева
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