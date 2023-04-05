Эндокринолог Кардапольцева призвала заменить БАДы овощами и фруктами

Употребление БАДов, тренировки и диеты могут навредить сердцу и печени, утверждает эндокринолог Елизавета Кардапольцева. В беседе с «Известиями» врач призвала отказаться от псевдополезных привычек ради здоровья.

Одной из таких пищевых привычек, которые многие считают полезной, является увлечение БАДами. По словам Кардапольцевой, неизвестно, сколько именно различных веществ содержится в добавках, и как их воспримет организм. Она предупредила, что при долгом и бесконтрольном употреблении БАДов могутД развиться острая печеночная недостаточность, токсический гепатит и другие болезни.

«БАДы лучше заменить на натуральное питание и не верить, что в современных продуктах нет полезных веществ, — прокомментировала Кардапольцева. — Большинство овощей и фруктов даже после заморозки сохраняют клетчатку, часть витаминов и микроэлементов».

Следование палеолитической диете — еще одна ошибка, считает эндокринолог. Поклонники этой системы питания едят большое количество красного мяса, исключая из рациона злаки, бобовые, молочные продукты.

Чрезмерное употребление красного мяса приводит к повышению уровня триметиламина-N-оксида (TMAO) в организме, который влияет на состояние сосудов. Такая диета приводит к проблемам в работе ЖКТ и, как ни странно, к лишнему весу. Самая полезная и сбалансированная диета и не только для сердечной-сосудистой системы, а в целом для организма, — средиземноморская

Елизавета Кардапольцева эндокринолог

Эндокринолог отметила, что современная медицина не рекомендует разделять продукты на хорошие и плохие, полезные и вредные. Вред и польза продуктов зависит от их объема и частоты употребления в пищу. Она призвала ориентироваться на метод тарелки, на которой 50 процентов должны занимать овощи, а белок и медленные углеводы — по 25. Такое регулярное питание — лучшее средство получения всех микроэлементов, добавила Кардапольцева.

Кардапольцева добавила, что с умом нужно подходить и к выбору спортивных тренировок. По ее словам, любая физическая активность стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому перед началом занятий спортом нужно проконсультироваться с врачом, чтобы исключить противопоказания. Особенно актуально это для людей с повышенным давлением и тех, кто перенес инфаркт или инсульт.

Ранее эндокринолог Марина Берковская назвала цвета самых полезных ягод. По ее словам, синие и фиолетовые ягоды являются лучшими источниками антиоксидантов.

