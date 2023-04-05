Евродепутат раскритиковал требования ЕС к Китаю по конфликту на Украине

Евродепутат Уоллес заявил, что требования ЕС к Китаю по конфликту на Украине лицемерны

Депутат от Европарламента Мик Уоллес раскритиковал требования Евросоюза (ЕС) к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению евродепутата, Европа ничего не сделала, чтобы остановить конфликт. «И, в отличие от Китая, который не вооружает ни одну из сторон, ЕС разжигает войну, накачивая Украину оружием и помогая продолжать конфликт», — констатировал Уоллес.

Ранее Мик Уоллес заявил, что США и страны НАТО хотят рассорить Европу и Китай. По его словам, США убеждают страны Евросоюза в том, что Китай представляет угрозу безопасности. При этом он подчеркнул, что Пекин за 40 лет ни на кого не сбросил бомбу.