Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:50, 5 апреля 2023Мир

Евродепутат раскритиковал требования ЕС к Китаю по конфликту на Украине

Евродепутат Уоллес заявил, что требования ЕС к Китаю по конфликту на Украине лицемерны

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутат от Европарламента Мик Уоллес раскритиковал требования Евросоюза (ЕС) к Китаю по приложению усилий к окончанию конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению евродепутата, Европа ничего не сделала, чтобы остановить конфликт. «И, в отличие от Китая, который не вооружает ни одну из сторон, ЕС разжигает войну, накачивая Украину оружием и помогая продолжать конфликт», — констатировал Уоллес.

Ранее Мик Уоллес заявил, что США и страны НАТО хотят рассорить Европу и Китай. По его словам, США убеждают страны Евросоюза в том, что Китай представляет угрозу безопасности. При этом он подчеркнул, что Пекин за 40 лет ни на кого не сбросил бомбу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп предупредил о катящихся в ад США
Евродепутат раскритиковал требования ЕС к Китаю по конфликту на Украине
В Индии сообщили о сигнале Путина для НАТО
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей
ВМС США получили «Санту-Барбару»
Россиянам рассказали о способе взыскать с застройщика деньги за ошибки в ремонте
Польский генерал раскрыл тайную цель поездки Зеленского в Варшаву
Минобороны сообщило о подавлении российскими силами иностранных РЛС
Принципы ведения боев российской армии изменят с учетом опыта СВО
Девушка оригинально проучила соседку за воровство еды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.