Собянин решил вопрос со строительством мечети у Святого озера

Мэр Москвы Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мечеть, которую планировали построить около Святого озера в Косино-Ухтомском, будет возведена в другом месте. О подробностях сообщается в блоге градоначальника.

По словам Собянина, решено изменить месторасположение мечети. Под ее строительство выделят земельный участок недалеко от метро «Косино». Мэр уверен, что постройка не станет мешать местным жителям. Помимо этого, мечеть будет находиться в удобной транспортной доступности.

Также Собянин уточнил, что площадь мечети будет составлять около 2,5 тысячи квадратных метров. Он отметил, что предложение о строительстве рассматривалось только в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии. «Ни решения правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было», — уточнил мэр.

«Москва — город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», — заключил Собянин.

В середине февраля среди жителей юго-востока Москвы распространился слух о строительстве огромной мечети на месте Святого озера — месте притяжения православных христиан. Недовольные граждане стали собирать подписи против этого и устраивать по воскресеньям мирные литургии. На последнюю литургию пришли тысячи людей.