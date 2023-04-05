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09:38, 5 апреля 2023Мир

Стали известны сроки обсуждения Брюсселем нового пакета санкций против России

Politico: ЕС обсудит введение нового пакета санкций против России после католической Пасхи

Фото: Yves Herman / Reuters

Брюссель планирует новый раунд переговоров относительно введения 11-го пакета санкций в отношении России. Такие сроки обсуждения новых ограничений Европейским союзом (ЕС) стали известны Politico из разговора с тремя европейскими дипломатами.

По данным издания, переговоры состоятся между Европейской комиссией и послами ЕС сразу после праздников по случаю католической Пасхи.

В 2023 году католики отметят Пасху 9 апреля, на неделю раньше, чем православные.

В марте глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие ограничения войдут в 11-й пакет санкций против России. По ее словам, он будет содержать решения против обхода ограничений.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнял, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России. По его мнению, инструменты уже исчерпаны. Боррель добавил, что страны объединения сосредоточатся на увеличении помощи Украине.

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Варвара Кошечкина
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