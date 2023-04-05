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22:11, 5 апреля 2023Россия

Патриарх поддержал решение Собянина перенести место строительства мечети

Патриарх Кирилл поддержал Собянина в вопросе о строительстве мечети в Косино-Ухтомском

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина о подборе другого места для строительства мечети в Косино-Ухтомском. Об этом сообщается на сайте Русской Православной церкви.

«Важно, что мэр Москвы подтвердил отсутствие решения правительства Москвы по поводу строительства мечети около Святого озера в Косино-Ухтомском; речь шла лишь о рассмотрении вопроса в предварительном порядке», — отметил патриарх.

Глава РПЦ уточнил, что распространяемые непроверенными источниками сведения о размерах молитвенного здания являются неверными.

«Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице. Мы не позволим злым силам, желающим разрушить добрососедство между православными христианами и мусульманами, посеять между нами рознь и будем сообща отстаивать общие для нас традиционные ценности», — заключил патриарх Кирилл.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что для строительства мечети будет выбрано другое место. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале чиновника.

По его словам, просьба об изменении места строительства исходила в том числе от патриарха Кирилла и главы Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина. Мэр обратил внимание на то, что выбранное для мечети место не было окончательным и не сопровождалось советующими решениями органов исполнительной власти.

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Григорий Шугаев
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