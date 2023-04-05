На хребте Сьерра-Невада в Калифорнии зафиксировали рекордный уровень снега

На горном хребте Сьерра-Невада в восточной части американского штата Калифорния зафиксировали рекордный уровень снега. Появление обильного покрова связали с недавними штормами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на департамент водных ресурсов.

В понедельник, 3 апреля, специалисты сообщили, что уровень снега достиг высокого уровня — 321 сантиметр. Показатель в два раза превысил среднее апрельское значение впервые за 30 лет. При этом в последний раз там фиксировали покров в три дюйма (7,6 сантиметра). Появление снега посчитали облегчением для штата, который на протяжении трех последних лет сталкивался с аномальной засухой.

Однако некоторые эксперты также предупредили, что обильный снежный покров может привести к наводнениям в период весенней оттепели. «Сильные штормы и наводнения в этом году — примеры того, что климат Калифорнии становится все более экстремальным», — заявила директор местного департамента водных ресурсов Карла Немет.

В марте в Калифорнии из-за сильного шторма без электричества остались несколько сотен тысяч человек. Шторм обрушился на районы заливов Сан Франциско и Монтерей. В результате стихия повалила деревья, были оборваны линии электропередач, в одном из кампусов Стэнфордского университета отменили экзамены.