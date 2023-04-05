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06:00, 5 апреля 2023Интернет и СМИ

Девушка оригинально проучила соседку за воровство еды

Reddit: девушка полила острым соусом всю свою еду, чтобы соседка прекратила ее воровать

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit под ником IcyChemistry2878 рассказала, как оригинально проучила соседку, которая воровала ее еду. В комментариях к посту многие признались, что пользовались таким же способом.

«У моей соседки есть ужасная привычка брать мою еду без спроса. Она не просто откусывает по кусочку, она часть съедает целые контейнеры моих любимых закусок. Я пыталась говорить с соседкой об этом, но она не воспринимала меня всерьез», — поделилась рассказчица.

Устав от того, что ее еда пропадала из холодильника, девушка решила проучить соседку. Зная, что та не переносит острую пищу, автор поста купила бутылку острого соуса и полила им всю свою еду, которая хранилась в холодильнике.

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«На следующее утро я услышала громкий крик из кухни. Я бросилась туда и обнаружила, что моя соседка отчаянно ищет что-нибудь, чтобы охладить свой горящий рот. Она откусила кусок от моего бутерброда и пожалела об этом», — отметила героиня истории. Она добавила, что ее способ проучить соседку сработал: теперь та осторожнее обращается с ее едой.

В комментариях к посту многие похвалили идею девушки и поддержали ее. «Ненавижу тех, кто ворует еду. Они просто ленивые и жадные», — заявил один из пользователей. «Надеюсь, когда она искала что-нибудь, чтобы успокоить жжение, рядом не было молока», — добавил другой. Некоторые также поделились историями о том, как ссорились с соседями из-за уборки и воровства продуктов и туалетной бумаги, когда жили в студенческом общежитии.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как отомстила ресторану за сорванный юбилей свекрови. После того, как заведение не предоставило забронированный столик на 10 гостей и не предложило никакой компенсации из-за испорченного вечера, клиентка завела 10 учетных записей и понизила рейтинг ресторана в Google.

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Оксана Петина
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Девушка оригинально проучила соседку за воровство еды
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