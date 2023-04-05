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23:13, 5 апреля 2023Мир

Жена президента Польши поприветствовала Зеленского на русском языке

Супруга президента Польши Дуды поприветствовала Зеленского на русском языке
Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Супруга президента Польши Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда поприветствовала президента Украины Владимира Зеленского и его жену Елену фразой на русском языке во время их первого официального визита в Варшаву. Об этом написала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

«Глава Украины сказал на мове "добрый ранок", а в ответ получил от жены польского президента Агаты: "добрый день" на чистом русском. Почему-то смешно», — обратила внимание журналистка.

Отмечается, что инцидент не повлиял на ход встречи президентов. Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла — высшей государственной наградой Польши, которую вручают только почетным гражданам и высокопоставленным гостям.

5 апреля офис Зеленского подтвердил официальный визит главы республики в Польшу. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров уточнил, что президент встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также проведет «много других двухсторонних и многосторонних встреч».

Марина Совина
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