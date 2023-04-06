Сын Алибасова продаст гостиницу в российском городе

Сын продюсера Бари Алибасова выставил на продажу гостиницу за 26 миллионов рублей

Сын российского продюсера Бари Алибасова выставил на продажу гостиницу в Калининграде. Бари Алибасов-младший рассчитывает получить за недвижимость в российском городе 26 миллионов рублей, передает Telegram-канал «Звездач».

По словам родственника продюсера, гостиница начала приносить убытки. «Из плюсового проекта, который приносил 400 тысяч рублей, вдруг превратился в проект, который приносит минус 50 тысяч — 30 тысяч я плачу администратору, 20 тысяч коммуналку. Я очень плохой отельер», — рассказал Алибасов-младший.

Сын продюсера добавил, что сейчас ведет торг с потенциальным покупателем. Он надеется, что получившая ранее огласку история с его долгами по ипотеке на гостиницу позволит продать объект дороже.

Алибасов-младший приобрел гостиницу за 16 миллионов рублей, восемь из которых взял в ипотеку. В декабре 2022 года стало известно, что он просрочил оплату по кредиту и оказался на грани разорения. Суд взыскал с Алибасова-младшего задолженность по договору в пользу Совкомбанка, а также 56 тысяч рублей в качестве госпошлины.