Появилось видео с внутренним убранством будущего кафе Егора Крида Gucci

Интерьер кафе певца Егора Крида в фирменных цветах бренда Gucci попал на видео

Внутреннее убранство будущего кафе российского певца Егора Крида попало на видео. Кадры появились в Telegram-канале Super.ru.

В ролике видно, что интерьер заведения под названием Gucci полностью выполнен в фирменных цветах итальянского модного дома — зеленом, красном и золотистом. Более того, пол, стены и сиденья украшены монограммами с логотипом бренда.

В настоящее время большая часть мебели покрыта пленкой и не расставлена по помещению, однако заметно, что основные ремонтные работы уже завершены.

Кафе Егора Крида расположено на улице Новый Арбат в Москве — недалеко от ресторана рэпера Тимати и Антона Пинского Redbox. Ранее журналисты издания Super.ru сообщали, что, по словам строителей, работавших на объекте, владельцем нового заведения в действительности является Тимати. Однако документов, подтверждающих данный факт, не имеется.