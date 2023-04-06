Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 6 апреля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине в четверг, 6 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Скриншот: видео Telegram-канал Минобороны России

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 325 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России в Брянской области пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, в которую входили более 15 человек.

«В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет», — пояснил Конашенков.

За сутки, продолжил представитель Минобороны, российская авиация и ракетные войска нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 128 районах. Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 11 беспилотников противника в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.