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03:23, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

В США назвали главный просчет Вашингтона в отношениях с Россией

Hill: решение США противостоять России на Украине грозит Вашингтону потерей господства

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Решение США противостоять России в конфликте на Украине может грозить Вашингтону потерей мирового господства. Главный просчет Штатов в отношениях с Москвой в статье для издания Hill назвал обозреватель Брахма Чиллани.

По его мнению, американские власти впустую растрачивают ресурсы в «прокси-войне» на Украине и рискуют оказаться в ситуации «двое против одного». Чиллани в своем материале имеет в виду сближение России и Китая. Обозреватель отметил, что такая ситуация подрывает устойчивость доллара как мировой валюты и угрожает американской гегемонии.

«На самом деле, чем дольше идет конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух тектонических процессов: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада, председатель КНР Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — объяснил Чиллани.

По мнению эксперта, Штаты «должны решать проблему своего стратегического перенапряжения, а не усугублять ее за счет большего вмешательства в европейскую безопасность».

Если США планируют сохранить свои позиции на международной арене, им необходимо избежать «двойной угрозы» и сосредоточить внимание не на России, а на Китае, заключил Чиллани.

5 апреля сообщалось, что Пекин отказался от предложения Вашингтона о возобновлении дипломатических контактов на высоком уровне. Как уточняется, Китай отвергает инициативы по назначению новой даты визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, который был отменен после инцидента со шпионским шаром в начале февраля.

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Марина Совина
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