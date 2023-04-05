Китай отказался возобновлять дипломатические контакты с США

Politico: Китай отказался от предложения США о возобновлении дипломатических контактов

Китай отказался от предложения США о возобновлении дипломатических контактов на высоком уровне. Об этом стало известно изданию Politico.

Газета пишет, что Пекин отвергает инициативы по назначению новой даты визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, который был отменен после инцидента с китайским шпионским шаром в начале февраля. Кроме того, китайская сторона не согласовывает поездки других дипломатов США.

Politico отмечает, что Пекин также отказывается от проведения телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином. Предполагается, что такая позиция КНР объясняется недовольством страны из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню и официальных контактов, которые поощряют сторонников независимости острова.