Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 5 апреля 2023Мир

Китай отказался возобновлять дипломатические контакты с США

Politico: Китай отказался от предложения США о возобновлении дипломатических контактов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай отказался от предложения США о возобновлении дипломатических контактов на высоком уровне. Об этом стало известно изданию Politico.

Газета пишет, что Пекин отвергает инициативы по назначению новой даты визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, который был отменен после инцидента с китайским шпионским шаром в начале февраля. Кроме того, китайская сторона не согласовывает поездки других дипломатов США.

Politico отмечает, что Пекин также отказывается от проведения телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином. Предполагается, что такая позиция КНР объясняется недовольством страны из-за продажи Вашингтоном оружия Тайваню и официальных контактов, которые поощряют сторонников независимости острова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Под Брянском задержали пилота упавшего украинского самолета
Ирина Дубцова купила сыну квартиру
В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар
Члена банды «Северские» осудят за убийства и хранение оружия
В российском частном доме нашли тела матери и дочери
Появилось фото пилота упавшего в Брянской области украинского самолета
Доктор Мясников предупредил об опасности популярного гигиенического средства
Китай отказался возобновлять дипломатические контакты с США
В российском регионе отказались от проведения парада Победы 9 Мая
РФС отреагировал на заявление главы УЕФА о возвращении россиян на турниры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.