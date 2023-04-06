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13:31, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян не портить себе жизнь

Врач Мясников призвал россиян не портить себе жизнь тревогами, унынием и депрессией

Фото: Vadim Tarakanov / Globallokpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не портить себе жизнь тревогами, унынием и депрессией. Рассуждениями он поделился в своем Telegram-канале.

Доктор рассказал, что его отец Леонид Мясников, умерший от рака в 37 лет, перед смертью читал книги немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. «Там очень тонко и точно передано, что жизнь и смерть — это просто разные проявления одного и того же. Как непредсказуема жизнь, так же непредсказуема и смерть. И смертельно больной может пережить молодого и здорового, а отчаяние и одиночество может превратить оставшуюся жизнь в мучение и бессмысленность», — высказался медик.

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По словам доктора, каждый человек неоднократно мог умереть в течение жизни. «От тромба в сосудах, при аварии, при инциденте на улице и многого другого. Большинство и не знают, что были очень рядом со смертью, что просто пронесло, что тромб оторвался, но ничего не закупорил, что пузырек воздуха в тормозном шланге вовремя вышел и так далее», — написал он.

«Так что мы все живем взаймы. Мы перешагнули, и не раз, черту, перед которой мы могли остаться. Половина людей ее перешагнуть не смогла», — отметил Мясников. По этой причине он призвал читателей не тратить драгоценные дни на тревогу, уныние и депрессию. «Придет и наше время, но давайте не портить себе жизнь тем, что мы изменить тратой своих нервов не можем», — заключил доктор.

Ранее Мясников призвал россиян изменить отношение к раку, так как ситуация с лечением онкологических заболеваний в мире давно изменилась. Врач подчеркнул, что сегодня все возникают ситуации, когда «онкология не ограничивает продолжительность жизни» и не становится смертным приговором.

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Олег Давыдов
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