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20:41, 6 апреля 2023Ценности

59-летняя Лолита появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте

59-летняя Лолита пришла на премию «Жара Music Awards» в мини-платье с глубоким декольте

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Эстрадная певица Лолита Милявская пришла на музыкальную премию «Жара Music Awards» в откровенном наряде. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Super.ru.

59-летняя исполнительница появилась на публике в почти монохромном черном наряде. Так, она надела обнажающее спину мини-платье со шлейфом, длинными рукавами и глубоким декольте, открывающим часть груди. Также изделие дополнял пояс с пряжкой в виде сердца.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Звезда выбрала для выхода серебристые остроносые туфли на высоких каблуках, сделала небрежную укладку с торчащими прядями и накрасила губы черной помадой.

Ранее российская блогерша и предпринимательница, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова также появилась на красной дорожке музыкальной премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде. Инфлюэнсерша вышла в свет в приталенном белом пиджаке с декольте ниже груди. Надетый под пиджак блестящий серебристый бюстгальтер знаменитости сочетался с компактной сумкой на цепочке и остроносыми туфлями на высоких каблуках.

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Карина Черных
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