«Яндекс» выпустил нейросеть для создания картинок

«Ъ»: «Яндекс» выпустил нейросеть «Шедеврум» для создания картинок

Российская компания «Яндекс» выпустила генеративную нейросеть «Шедеврум», которая может создавать изображения по описанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Нейросеть работает в приложениях для iOS и Android на русском и английском языках. Она способна работать в разных художественных стилях, учитывать пожелания пользователей, а также подражать известным художникам.

Отмечается, что «Шедеврум» обучали более чем на 240 миллионах примеров картинок с описанием. На данный момент нейросеть продолжает обучение более чем на 500 миллионах примеров.

Ранее отечественные специалисты из Института искусственного интеллекта AIRI разработали нейросеть для автоматического анализа литературных текстов и документации.