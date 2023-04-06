Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:18, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

«Яндекс» выпустил нейросеть для создания картинок

«Ъ»: «Яндекс» выпустил нейросеть «Шедеврум» для создания картинок

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская компания «Яндекс» выпустила генеративную нейросеть «Шедеврум», которая может создавать изображения по описанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Нейросеть работает в приложениях для iOS и Android на русском и английском языках. Она способна работать в разных художественных стилях, учитывать пожелания пользователей, а также подражать известным художникам.

Отмечается, что «Шедеврум» обучали более чем на 240 миллионах примеров картинок с описанием. На данный момент нейросеть продолжает обучение более чем на 500 миллионах примеров.

Ранее отечественные специалисты из Института искусственного интеллекта AIRI разработали нейросеть для автоматического анализа литературных текстов и документации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали массово отступать из Артемовска
Миллионер придумал способ скрыть богатство от жадных родственников
Турист сделал фотографию во время отпуска в Индии и погиб
В Канаде более миллиона человек остались без света из-за ледяного дождя
Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди
Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам
Раскрыта новая консоль PlayStation
В США рассказали о переметнувшейся на сторону Китая стране
Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину
После падения украинского самолета у комбината в Брянской области нашли воронки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.