Власти Калужской области опровергли информацию о серийном убийце в регионе

Власти Калужской области опровергли сообщения о серийном маньяке в регионе, которые начали распространяться в мессенджерах еще в мае 2022 года.

В рассылках пользователей соцсетей говорится, что на территории области орудует серийный убийца с сообщниками. «Внимание! Убивает людей у подъезда, он не один, будьте осторожны, разошлите всем своим, действует на территории Калужской области», — отмечалось в сообщении, к которому прикреплена черно-белая фотография неизвестного мужчины. В публикациях не приводятся личные данные и особые приметы разыскиваемого. Кроме того, нет информации о совершенных преступлениях.

На официальном сайте МВД региона в разделе «Внимание, розыск» информации о человеке, фигурирующем в сообщениях пользователей соцсетей, нет. Также не подтверждается информация о массовых убийствах в регионе до мая 2022 года.

Пресс-служба правительства Калужской области 27 мая 2022 года опровергла эти данные. «В мессенджерах распространяется ложная информация о преступнике, угрожающем жизни калужан. Правоохранительные органы опровергают данные сведения. Просим вас доверять только официальным источникам», — говорится в официальном Telegram-канале калужских властей.

Информация о серийном убийце в Калужской области не получила распространения в СМИ. При этом ряд региональных изданий опубликовали сообщение калужских властей, опровергающее распространившиеся в соцсетях данные.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»