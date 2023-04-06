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10:39, 6 апреля 2023Забота о себе

Названы неочевидные проблемы привлекательных женщин на свиданиях

Коуч Лукас: на свиданиях мужчины принимают дружелюбие привлекательных женщин за флирт

Фото: Unsplash

На свиданиях привлекательные женщины часто сталкиваются с неочевидными проблемами, предупредил коуч по отношениям Джейкоб Лукас. На видеоролик в TikTok, в котором он назвал распространенные проблемы таких девушек, обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Лукаса, мужчины при виде привлекательной женщины могут начать страдать от неуверенности в себе, что может привести к ревности и конфликтам с другими претендентами на ее внимание. Кроме того, добавил он, некоторые мужчины просто не решатся на сближение с красивой девушкой. «Заранее думают, что они с ней не одного поля ягоды. Поэтому он даже попытки не предпримет, решив, что она все равно не заинтересуется им», — объяснил коуч.

Помимо этого, продолжил он, дружелюбие симпатичных женщин мужчины часто принимают за флирт. «Она просто ведет себя приветливо и старается поддержать беседу с мужчиной. А многие мужчины сразу начинают строить надежды, делать выводы о флирте», — сказал Лукас.

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Также Лукас обратил внимание на то, что мужчина может почувствовать себя и слишком уверенным в себе из-за внимания красивой женщины, из-за чего начинает вести себя с ней грубо. «Ведет себя так, будто ей повезло встречаться с ним, а на самом деле это ему повезло быть с ней», — объяснил он.

Наконец, последней проблемой Лукас назвал слишком поверхностное восприятие привлекательных девушек. «Ей будет трудно построить глубокую связь с мужчиной, потому что, увы, многие мужчины сосредотачиваются на внешности и не интересуются ее личностью», — заключил он.

Ранее 93-летняя звезда TikTok Лилиан Дрониак дала забавные советы, как избегать общения с бывшими. Она посоветовала мяукать в трубку или заявлять, что нет возможности разговаривать на свидании с другим мужчиной.

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Александра Лисица
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