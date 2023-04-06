NI: антироссийские санкции ускорили кончину Запада и укрепили рубль

Антироссийские санкции обернулись против Запада и укрепили рубль. Об этом заявил обозреватель Брайан Патрик Болджер в своей статье для National Interest (NI).

По его словам, стремление западных стран «сжечь рубль» имело неприятные последствия. «Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <...> Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху. Мы отдаляемся от западного мира», — написал он.

Болджер подчеркнул, что валюты, которые основаны на ресурсах, стали прорывом в экономике. Однако Запад «ускорил свою собственную кончину», когда ввел санкции на российские энергоносители и золото.

Автор статьи подчеркнул, что за последние полгода российская валюта укрепилась и поднялась по отношению к доллару. По его словам, «двойным ударом» стало решение России продавать нефть и золото за рубли.

Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение Японии покупать российскую нефть по цене выше потолка, введенного странами «Большой семерки» против Москвы. Он заявил о крахе антироссийских планов США из-за покупки нефти и отметил нежелание Японии следовать политике изоляции Москвы.

