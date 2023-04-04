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04:03, 4 апреля 2023Мир

Во Франции заявили о крахе антироссийских планов США из-за покупки нефти

Французский политик Филиппо заявил о нежелании Японии следовать политике изоляции России
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Charles Platiau / Reuters

Французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал решение Японии покупать российскую нефть по цене выше потолка, введенного странами «Большой семерки» (G7) против Москвы. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Филиппо заявил о крахе антироссийских планов США из-за покупки нефти и отметил нежелание Японии следовать политике изоляции Москвы.

«Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России! Давайте и мы перестанем тупо следовать этому смертельному для нас плану», — призвал политик из Франции.

3 апреля сообщалось, что Япония перестала соблюдать потолок цен на нефть. По данным The Wall Street Journal, страна добилась исключения из согласованного странами G7 потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

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Марина Совина
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