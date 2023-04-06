Студенты в Северной Осетии начнут собирать данные об исторических памятниках

Студенты Северной Осетии начнут сбор данных об исторических памятниках региона

Студенты исторического факультета Северо-Осетинского госуниверситета имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) вместе с властями республики начнут сбор данных об исторических памятниках региона. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение приняли на встрече студентов с главой республики Сергеем Меняйло.

«Сергей Меняйло выступил с предложением привлечь учащихся вуза к сбору данных о каждом историческом памятнике, расположенном на территории республики, чтобы затем установить информационные таблички на объектах. Инициатива главы региона была единодушно поддержана», — говорится в сообщении.

В ходе встречи определили инициативную группу, готовую возглавить студенческие отряды для изучения исторических памятников и культурных объектов. Впоследствии их оборудуют информационными табличками.