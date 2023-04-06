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02:05, 6 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ

ТАСС: в Пологовском районе Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Пологовском районе Запорожской области сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое наводчиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что двое граждан Украины корректировали огонь по позициям российских войск и гражданским объектам. По данным правоохранительных органов, наводчики ВСУ под руководством разведки за вознаграждение передавали координаты военных и мирных объектов.

«В результате обстрелов, совершенных на основании переданных ими данных, зафиксированы разрушения в населенных пунктах, пострадали люди», — сообщили правоохранители.

Ранее в Минобороны России сообщили, что группировка российских войск «Центр» сорвала контратаку Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков пояснил, что контратака противника была сорвана в районе города Северска.

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Марина Совина
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