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14:59, 5 апреля 2023Россия

Минобороны сообщило о срыве контратаки ВСУ в ДНР

Минобороны России сообщило, что ВС РФ сорвали контратаку украинских войск близ Северска
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Группировка российских войск «Центр» сорвала контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 5 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков пояснил, что контратака противника была сорвана в районе города Северска. Кроме этого, российские военнослужащие поразили подразделения ВСУ в районах сел Невское и Червоная Диброва.

За сутки на краснолиманском направлении было уничтожено свыше 80 украинских бойцов, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Также в Минобороны заявили, что российские войска пресекли работу трех групп диверсантов ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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