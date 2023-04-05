Минобороны сообщило о срыве контратаки ВСУ в ДНР

Минобороны России сообщило, что ВС РФ сорвали контратаку украинских войск близ Северска

Группировка российских войск «Центр» сорвала контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 5 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков пояснил, что контратака противника была сорвана в районе города Северска. Кроме этого, российские военнослужащие поразили подразделения ВСУ в районах сел Невское и Червоная Диброва.

За сутки на краснолиманском направлении было уничтожено свыше 80 украинских бойцов, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Также в Минобороны заявили, что российские войска пресекли работу трех групп диверсантов ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.