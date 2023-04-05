Минобороны заявило о пресечении работы трех групп диверсантов под Донецком

Минобороны заявило о пресечении работы трех групп диверсантов на южнодонецком направлении

Российские войска пресекли работу трех групп диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям противника в районе поселка Никольское и села Новополь на южнодонецком и запорожском направлениях.

По словам Конашенкова, за сутки на этих направлениях были уничтожены до 30 бойцов ВСУ, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада с боеприпасами в Новомихайловке ДНР и в Гуляйполе Запорожской области.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9302 единицы военной автомобильной спецтехники, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8545 танков и других бронемашин, 415 зенитных ракетных комплексов, 3673 беспилотника, 406 самолетов и 228 вертолетов ВСУ.

2 апреля Конашенков сообщал, что российские войска группировки «Запад» уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника на купянском направлении. Формирования входили в состав 14-й и 92-й механизированных бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.