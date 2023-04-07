Байден продлил на год позволяющий вводить антироссийские санкции режим

Администрация Байдена продлил режим, позволяющий вводить антироссийские санкции, на год

Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, который дает администрации возможность вводить новые санкции в отношении физических и юридических лиц из России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Указанная вредоносная деятельность правительства Российской Федерации (...) продолжает представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», — говорится в документе.

Среди таких угроз Белый дом перечислил «подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеровъ, «злонамеренные действия в киберсфере», «поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства».

Чрезвычайное положение в США в связи с угрозой нацбезопасности от определенных опасных действий РФ было объявлено 15 апреля 2021 года в указе 14024. 8 марта 2022 был выпущен указ 14066 о расширении масштабов чрезвычайного положения, а 7 апреля Белый дом решил продлить его еще на год.