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19:52, 7 апреля 2023Мир

Байден продлил на год позволяющий вводить антироссийские санкции режим

Администрация Байдена продлил режим, позволяющий вводить антироссийские санкции, на год

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден продлил на год действие исполнительного указа, который дает администрации возможность вводить новые санкции в отношении физических и юридических лиц из России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Указанная вредоносная деятельность правительства Российской Федерации (...) продолжает представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», — говорится в документе.

Среди таких угроз Белый дом перечислил «подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеровъ, «злонамеренные действия в киберсфере», «поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства».

Чрезвычайное положение в США в связи с угрозой нацбезопасности от определенных опасных действий РФ было объявлено 15 апреля 2021 года в указе 14024. 8 марта 2022 был выпущен указ 14066 о расширении масштабов чрезвычайного положения, а 7 апреля Белый дом решил продлить его еще на год.

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Виктория Кондратьева
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