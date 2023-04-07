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14:40, 7 апреля 2023Мир

Американский разведчик предрек крупное поражение ВСУ

Офицер разведки США Риттер предрек крупное поражение ВСУ в Артемовске

Фото: Kai Pfaffenbach / Reueters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят крупное поражение в Артемовске (украинское название — Бахмут) от российской армии. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Русские сломали хребет украинской армии, украинская армия никогда не оправится от Артемовска», — заявил бывший военный.

«Россия победит и победит крупно», — подчеркнул Риттер, добавив, что Украина вряд ли сможет начать крупное контрнаступление.

Ранее экс-разведчик назвал президента России Владимира Путина мастером побеждать. Риттер напомнил об успехе Путина в Сирии, где российские солдаты противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные ими территории.

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Глеб Бажуткин
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