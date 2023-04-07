Американский разведчик предрек крупное поражение ВСУ
Офицер разведки США Риттер предрек крупное поражение ВСУ в Артемовске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят крупное поражение в Артемовске (украинское название — Бахмут) от российской армии. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Русские сломали хребет украинской армии, украинская армия никогда не оправится от Артемовска», — заявил бывший военный.
«Россия победит и победит крупно», — подчеркнул Риттер, добавив, что Украина вряд ли сможет начать крупное контрнаступление.
Ранее экс-разведчик назвал президента России Владимира Путина мастером побеждать. Риттер напомнил об успехе Путина в Сирии, где российские солдаты противостояли террористическим группировкам и освободили захваченные ими территории.