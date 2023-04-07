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14:49, 7 апреля 2023Ценности

Стилист назвала россиянкам неуместную для женщин старше 40 лет одежду

Российский стилист Диана Плиско назвала джинсы-скинни неуместными для женщин старше 40

Фото: ALEKSANDR PROKHORTSEV / Unsplash

Стилист-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам неуместную для женщин старше 40 лет одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалист посоветовала избавиться от джинсов-скинни со средней посадкой. По ее словам, данная вещь подчеркивает недостатки фигуры, в частности, жировые складки и выпирающий живот.

Кроме того, эксперт обратила внимание на облегающие футболки с принтами в виде бабочек, цветов и страз. «Это уже просто неуместно в гардеробе женщины после 40 лет. Это уже статус, поэтому одежда должна быть более комфортная, дорогая как по виду, так и по принтам», — отметила Плиско.

Помимо прочего, собеседница издания порекомендовала убрать из гардероба короткие платья силуэта fit-and-flare (полностью облегающий силуэт, который расклешен книзу — прим. «Ленты.ру»). «В таком платье женщина старше 40 будет выглядеть несуразно, словно она взяла его у дочери», — заявила стилист.

В январе британские модели Энджи Бест и Ванесса Фельц высказали мнение о мини-юбках на женщинах после 50 лет. Так, 70-летняя Бест рассказала, что она ни за что не надела бы данный предмет гардероба. По ее словам, она не может похвастаться подтянутым телом и считает, что женщине в подобном возрасте необходимо выглядеть элегантно. Но 60-летняя Фельц полагает, что мини-юбка помогает самовыражаться.

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Мария Винар
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