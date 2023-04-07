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07:37, 7 апреля 2023Путешествия

Блогерша раскрыла простые способы сэкономить деньги в путешествиях

Блогерша Теа Ангелос посоветовала туристам бронировать билеты за шесть недель до поездки

Фото: Eva Darron / Unsplash

Австралийская блогерша Теа Ангелос (Téa Angelos) посоветовала туристам ради экономии денег бронировать билеты заранее — минимум за шесть недель до поездки. Простые способы сделать путешествие дешевле она раскрыла в своих соцсетях, передает Daily Mail.

По словам девушки, билеты, купленные впритык к датам путешествия, могут обойтись гораздо дороже. Кроме того, она рекомендовала подписываться на рассылки авиакомпаний, чтобы не пропускать распродажи и акции. Для сравнения цен на билеты, по словам блогерши, стоит использовать специальные сервисы. Ангелос отметила, что иногда на сайтах компаний стоимость ниже из-за специальных акций.

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Австралийка также подчеркнула, что среда является самым дешевым днем для полетов. Помимо этого, можно сэкономить на еде в аэропорту, взяв с собой перекус и воду из дома.

Ранее турагенты подсказали российским путешественникам эффективный способ сэкономить на летнем отпуске — купить путевки за рубеж со скидками до 50 процентов россиянам предлагается по акции раннего бронирования. По данным экспертов, выгоднее всего туры можно приобрести за шесть-семь месяцев до предполагаемого отпуска.

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Зарина Дзагоева
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