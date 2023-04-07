В Эстонии сообщили о прибытии кораблей НАТО

Власти Эстонии сообщили о прибытии кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО

В Эстонию прибыли с плановым визитом корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом говорится в заявлении эстонских Сил обороны.

«Визит наших кораблей демонстрирует решимость и готовность Североатлантического союза быстро и эффективно реагировать для защиты каждого члена [НАТО] в случае необходимости», — сказано в сообщении властей.

Уточняется, что в Старый порт Таллина прибыли фрегат Военно-морских сил (ВМС) Германии Brandenburg и португальский фрегат Bartolomeu Dias. Корабли охраняются с моря флотом Эстонии и военными катерами.

Ранее Эстония призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «угрозы со стороны России». Как сообщалось, в то время, как Таллин недавно согласовал минимальный порог в три процента, большинству стран альянса не удалось достичь и порога в два процента, установленного в 2006 году.