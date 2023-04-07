Названа дата прощания с военкором Владленом Татарским

Прощание с военкором Владленом Татарским состоится 8 апреля на Троекуровском кладбище

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин), убитым при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, состоится 8 апреля. Дата похорон была названа в Telegram-канале военкора в пятницу, 7 апреля.

Уточняется, что прощание начнется в 12 часов. Оно пройдет в Москве на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, что Россия поднимет тему убийства Татарского на обсуждении в Совбезе ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского, произошел взрыв. Военкор погиб, 42 человека пострадали. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что взрыв был подготовлен и спланирован спецслужбами Украины.

По данным Следственного комитета России (СКР), россиянка Дарья Трепова 2 апреля принесла в кафе в Санкт-Петербурге начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. Треповой предъявили обвинения в теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств.