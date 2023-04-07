Популярный TikTok-блогер умер от рака в 18 лет

18-летний TikTok-блогер из Канады Харрисон Гилкс умер от рака

18-летний популярный TikTok-блогер из Канады Харрисон Гилкс, на страницу которого было подписано более 320 тысяч человек, умер от рака. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, в ноябре 2020 года у Гилкса обнаружили рабдомиосаркому — злокачественную опухоль, характерную в основном для детей. Блогер прошел несколько курсов химиотерапии и облучения, после чего в феврале 2022 года наступила ремиссия. Однако спустя четыре месяца врачи сообщили, что болезнь вернулась и что она больше не поддается лечению.

Узнав об этом, Гилкс решил сделать как можно больше вещей, о которых он мечтал. «Я собираюсь сделать кучу всего, что я всегда хотел. Может быть, прыгнуть с парашютом», — сказал он в ролике, опубликованном в июне 2022 года.

Блогер также начал публиковать в TikTok ролики о том, как он выполнял свои желания. Так, Гилкс посетил музыкальный фестиваль, совершил полет на вертолете, встретился с любимыми звездами спорта и отправился в несколько путешествий, например, в Нью-Йорк, Мексику и Скалистые горы (горный массив на Западе Канады и США — прим. «Ленты.ру»).

21 марта блогер сообщил, что его состояние ухудшилось, 30 марта Гилкс умер. Следующее видео в профиле блогера опубликовал его брат Дэвид. В ролике он поблагодарил подписчиков Гилкса за поддержку и добавил, что она много значила для его брата.

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