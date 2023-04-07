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00:04, 7 апреля 2023Экономика

Названы условия завершения адаптации экономики России к санкциям

В НИУ ВШЭ назвали условия завершения адаптации экономики России к санкциям

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

После начала боевых действий на Украине на развитие экономики России стали серьезно влиять западные санкции. В 2022 году промышленность и бизнес стали адаптироваться к новым условиям, и полностью адаптация может завершиться в среднесрочной перспективе. Это будет зависеть от ряда факторов, считают в НИУ ВШЭ. Доклад организации «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту» есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В частности, на завершение адаптации будет влиять то, насколько успешно экономика и бюджетная система страны подстроятся к более низкому уровню экспортных доходов. «В этих условиях бюджетные меры поддержки станут более избирательными, тогда как опора на рыночные механизмы будет усиливаться», — считают эксперты. Они также предупредили, что с учетом ожидаемого сокращения бюджетных доходов в текущем году «дальнейшее расширение бюджетных программ стимулирования экономики способно создать чрезмерные риски для макроэкономической стабильности».

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Экономисты также отметили, что российскую экономику нельзя искусственно закрывать. Наоборот, для решения проблем, возникающих с неравномерным соотношением экспорта и импорта, важно не сокращать международные связи, а быстро обновлять и расширять их, а также замещать прежних партнеров новыми. «Инструментами дальнейшей адаптации к санкционному режиму будут развитие альтернативных маршрутов экспортных поставок и расширение практик параллельного импорта», — сказано в исследовании.

В другом докладе — «Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания» — эксперты НИУ ВШЭ указали, что местным компаниям удалось успешно заместить импортные технологии и зарубежных партнеров и поставщиков, однако треть из них не предпринимала никаких мер к адаптации к санкциям. Речь идет о предприятиях с низким технологическим уровнем, которые не включены в мировой рынок и менее подвержены ограничениям.

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Мария Грушко
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