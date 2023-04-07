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16:18, 7 апреля 2023Бывший СССР

Родственники солдат харьковской теробороны вышли на митинг из-за обмана

Родственники солдат харьковской теробороны вышли на митинг из-за потерь в Артемовске

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

Родственники солдат 228-го батальона 127-й бригады территориальной обороны Харьковской области вышли на митинг из-за отправления солдат Вооруженных сио Украины (ВСУ) в Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Их туда завезли обманным путем. Ехали в одно направление, приехали в другое. Они не отказываются выполнять свои обязанности, но с чем? С ножами на танки? Нет ни боевых офицеров, ни укомплектования», — заявила сестра погибшего в Артемовске солдата ВСУ, которого не эвакуировали после ранения.

«Наши парни идут на убой. Их просто уничтожают», — сказала она. Родственники харьковских теробороновцев намерены обращаться в прокуратуру и штаб.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин назвал потери украинской армии в Артемовске. По его словам, ВСУ потеряли в городе от 15 тысяч до 20 тысяч военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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